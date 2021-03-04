تحديد 4 منافذ في الديوانية لتلقي اللقاح المضاد لكورونا

وذكرت صحة المحافظة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه تم "تحديد مركز صحي الطليعة ومركز الشامية الأول ومركز صحي الحمزة الأول اضافة الى مركز عفك الأول لإعطاء لقاح كورونا للمشمولين بالتطعيم".واضافت، ان "المشمولين باللقاح هم جميع العاملين بردهات علاج كورونا بالمستشفيات والأطباء المقيمين الدوريين والاقدمين، فضلا عن جميع الأطباء اختصاص الامراض الباطنية والعاملين في المفراس المخصص لفحص كورونا".ولفتت الى "شمول كبار السن واصحاب الامراض المزمنة والقوات الامنية والصحفيين باللقاح".