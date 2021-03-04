اربيل تباشر بحملة التلقيح ضد كورونا

وذكر المسؤول عن الحملة سرهنك جمبار خلال تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "صحة اربيل بدأت بتطعيم الكوادر الطبية في عدد من المستشفيات من الذين هم على تماس مباشر مع مرضى كوفيد 19".وأضاف أنه "بعد اكمال تطعيم الكوادر الطبية سيتم تلقيح كبار السن ممن يتجاوزون الـ 70 عاما وثم 60 عاما والمصابين بالأمراض المزمنة، والقوات الأمنية بحسب الخطة التي وضعتها وزارة الصحة".واوضح، انه سيتم "اطلاق موقع الكتروني للذين يرغبون بتلقي اللقاح بتسجيل اسمائهم، خلال الأسبوع المقبل بعد وصول كمية جديدة من اللقاح المضاد لكورونا".