بالفيديو: أول مركز للتطعيم في مدينة الصدر... ومطالبات لتلقيح المواطنين سريعاً

هذه اول حقنة من لقاح كورونا يتلقاها هذا المواطن في مدينة الصدر .. بعد افتتاح المركز الاول لتطعيم المواطنين والكوادر الطبية للوقاية من فايروس كورونا .الكوادر الصحية التي خاضت النزال الشرس لعام كامل ضد فيروس كورونا بسلاح الوقاية فقط .. الآن تلقت الجرعة الاولى ليكون الاثر النفسي في الحرب ضد كوفيد 19 اقل ضراوة ووقعا على تلك الفئات .ويخشى المواطنون ان تحفل مراكز التطعيم بزخم واكتظاظ خلال الايام المقبلة لا سيما وان الدفعة الثانية والاكبر من اللقاح الواقي لم تدخل بعد .