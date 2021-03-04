وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وبحسب الموقف فإن مختبرات وزارة الصحة سجلت 5043 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 3396 حالة شفاء من الفيروس، فضلاً عن 24 اربع حالة وفاة.