بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الخميس، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





أبو دشير------------------ 19

أبو غريب -----------------34

الإسكان-------------------5

الاعلام-------------------27

البياع--------------------26

التاجي------------------- 102

الحارثية-------------------4

الحرية--------------------28

الخطيب-------------------7

الدورة--------------------53

الدولعي-------------------6

الرحمانية------------------ 4

السيدية ------------------20

الشالجية----------------- 20

الشرطة الخامسة------------1

الشعلة -------------------93

الصالحية----------------- 11

الطارمية----------------- 38

الطوبجي -----------------1

العامرية----------------- 12

العطيفية---------------- 18

العلاوي------------------2

الغزالية------------------ 39

القادسية-----------------9

الكاظمية-----------------42

المحمودية---------------66

المعالف------------------5

المنصور------------------32

الوشاش-------------------2

اليرموك ------------------54

جكوك--------------------5

حي الجامعة---------------23

حي الجهاد-----------------31

حي الخضراء ---------------20

حي العامل----------------25

حي العدل----------------- 19

حي الفرات-----------------5

سبع البور------------------ 1

سويب--------------------11

شارع حيفا-----------------6

سكنة جانب الرصافة ---------12

محافظة النجف--------------1

محافظة بابل----------------2

محافظة ذي قار --------------3

محافظة صلاح الدين ----------1

محافظة كربلاء-------- -------2



الشفاء:650.. الوفيات: 4 وبلغ عدد الاصابات 947 موزعة كالآتي:أبو دشير------------------ 19أبو غريب -----------------34الإسكان-------------------5الاعلام-------------------27البياع--------------------26التاجي------------------- 102الحارثية-------------------4الحرية--------------------28الخطيب-------------------7الدورة--------------------53الدولعي-------------------6الرحمانية------------------ 4السيدية ------------------20الشالجية----------------- 20الشرطة الخامسة------------1الشعلة -------------------93الصالحية----------------- 11الطارمية----------------- 38الطوبجي -----------------1العامرية----------------- 12العطيفية---------------- 18العلاوي------------------2الغزالية------------------ 39القادسية-----------------9الكاظمية-----------------42المحمودية---------------66المعالف------------------5المنصور------------------32الوشاش-------------------2اليرموك ------------------54جكوك--------------------5حي الجامعة---------------23حي الجهاد-----------------31حي الخضراء ---------------20حي العامل----------------25حي العدل----------------- 19حي الفرات-----------------5سبع البور------------------ 1سويب--------------------11شارع حيفا-----------------6سكنة جانب الرصافة ---------12محافظة النجف--------------1محافظة بابل----------------2محافظة ذي قار --------------3محافظة صلاح الدين ----------1محافظة كربلاء-------- -------2الشفاء:650.. الوفيات: 4