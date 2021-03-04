بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

وبلغ عدد الاصابات 947 موزعة كالآتي:
أبو دشير------------------ 19
أبو غريب -----------------34
الإسكان-------------------5
الاعلام-------------------27
البياع--------------------26
التاجي------------------- 102
الحارثية-------------------4
الحرية--------------------28
الخطيب-------------------7
الدورة--------------------53
الدولعي-------------------6
الرحمانية------------------ 4
السيدية ------------------20
الشالجية----------------- 20
الشرطة الخامسة------------1
الشعلة -------------------93
الصالحية----------------- 11
الطارمية----------------- 38
الطوبجي -----------------1
العامرية----------------- 12
العطيفية---------------- 18
العلاوي------------------2
الغزالية------------------ 39
القادسية-----------------9
الكاظمية-----------------42
المحمودية---------------66
المعالف------------------5
المنصور------------------32
الوشاش-------------------2
اليرموك ------------------54
جكوك--------------------5
حي الجامعة---------------23
حي الجهاد-----------------31
حي الخضراء ---------------20
حي العامل----------------25
حي العدل----------------- 19
حي الفرات-----------------5
سبع البور------------------ 1
سويب--------------------11
شارع حيفا-----------------6
سكنة جانب الرصافة ---------12
محافظة النجف--------------1
محافظة بابل----------------2
محافظة ذي قار --------------3
محافظة صلاح الدين ----------1
محافظة كربلاء-------- -------2
الشفاء:650.. الوفيات: 4