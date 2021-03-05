نائبة: سنضمن حق المواطن بالتعويض في قانون مواجهة جائحة كورونا

وقالت الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "قانون مواجهة جائحة كورونا تم استكمال القراءة له، وتم مناقشته داخل اللجنة"، مشيرة الى "تقديم البعض مقترحات لتغيير اسم القانون الى مسمى اخر، بسبب الاعتقاد السائد بأن الاسم المقترح بعيد عن جوهر القانون وغير صحيح".وكشفت الشمري، عن "وضع مادة قانونية تضمن للمواطن المطالبة بالتعويض في حال تعرضه الى ضرر بسبب اللقاح"، لافتة الى ان "جميع الشركات الموردة للقاحات تطالب بغطاء قانوني لها، اذ ان بعض الشركات اكتفت بوثيقة موقعة من وزارة الصحة والبعض الآخر ترغب بقرار من مجلس الوزراء بينما طالبت شركات اخرى بتشريع قانوني مصوت عليه داخل مجلس النواب".وأكدت ان "القضية الاهم هي ضمان حق المواطن العراقي في الحصول على تعويض بحال حصول اي ضرر عليه من اثر اللقاح".