صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن المدير العام لصحة الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو دشير ------------------19

ابو غريب -----------------30

الاسكان -------------------15

الاعلام--------------------21

البياع---------------------14

التاجي--------------------24

التراث--------------------3

الحرية--------------------45

الخطيب-------------------8

الدورة -------------------27

الدولعي------------------11

الرحمانية-----------------12

السيدية------------------22

الشالجية ------------------12

الشعلة-------------------57

الصالحية------------------ 5

الطارمية------------------24

الطوبجي ------------------2

العامرية ------------------24

العطيفية ------------------15

العلاوي-------------------7

الغزالية-------------------44

القادسية------------------12

الكاظمية-----------------55

اللطيفية ------------------6

المحمودية----------------44

المعالف------------------6

المنصور----------------- 24

الوشاش-----------------8

اليرموك -----------------17

اليوسفية -----------------8

جكوك------------------12

حي الجامعة-------------18

حي الجهاد--------------33

حي الخضراء -------------12

حي العامل--------------27

حي العدل--------------- 20

حي الفرات---------------6

سبع البور ---------------21

شارع حيفا---------------5

كرادة مريم---------------8

مج.مطار بغداد ------------1

ناحية الرشيد-------------5

سكنة جانب الرصافة -------7



الشفاء: 650.. الوفيات: 3 وبلغ عدد الاصابات 796 موزعة كالآتي :ابو دشير ------------------19ابو غريب -----------------30الاسكان -------------------15الاعلام--------------------21البياع---------------------14التاجي--------------------24التراث--------------------3الحرية--------------------45الخطيب-------------------8الدورة -------------------27الدولعي------------------11الرحمانية-----------------12السيدية------------------22الشالجية ------------------12الشعلة-------------------57الصالحية------------------ 5الطارمية------------------24الطوبجي ------------------2العامرية ------------------24العطيفية ------------------15العلاوي-------------------7الغزالية-------------------44القادسية------------------12الكاظمية-----------------55اللطيفية ------------------6المحمودية----------------44المعالف------------------6المنصور----------------- 24الوشاش-----------------8اليرموك -----------------17اليوسفية -----------------8جكوك------------------12حي الجامعة-------------18حي الجهاد--------------33حي الخضراء -------------12حي العامل--------------27حي العدل--------------- 20حي الفرات---------------6سبع البور ---------------21شارع حيفا---------------5كرادة مريم---------------8مج.مطار بغداد ------------1ناحية الرشيد-------------5سكنة جانب الرصافة -------7الشفاء: 650.. الوفيات: 3