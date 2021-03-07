صحة ذي قار تتوقع زيادة بعدد الاصابات بكورونا

وقال مدير قسم الصحة العامة الدكتور حسين رياض السومرية نيوز، ان سكان مدينة الناصرية تخلو تماماً من تطبيق الحظر الصحي ، مؤكدا تسجيل خروقات كثيرة وغلق للمطاعم والمحال المخالفة للتعليمات الحظر .واضاف ان هناك عدم تعاون من قبل القوات الامنية المتواجدة في المحافظة ، داعيا المواطنين الى اتباع الاجراءات الوقائية وتجنب التجمعات لاي سبب كان لان المحافظة تشهد الان موجة جديدة من ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا.الى ذلك سجلت مستشفيات ذي قار اليوم الاحد، حالتي وفاة بفايروس كورونا وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان المؤسسات الصحية في المحافظة سجَّلت حالتي وفاة لمصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع بالإصابات في المحافظة موضحا ان ارتفاع المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة بلغ 884 حالة منذ انتشار الوباء.