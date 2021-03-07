الصحة تسجل 3359 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز، على نسخة منه، إنها "سجلت 3359 إصابة جديدة، و 3509 حالة شفاء، و 24 حالة وفاة جراء الفيروس في عموم البلاد".