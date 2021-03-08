ارتفاع كبير بعدد الاصابات .. صحة النجف تعلن الموقف الوبائي الجديد

اعلنت صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، تسجيل 555 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في عموم المحافظة.
وفيما يلي تنشر السومرية نيوز الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف ليوم الاثنين 8-3-2021 بعد اجراء 2292 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها :
– الاصابات الجديدة : 555 بينها 11 اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.
- حالات الشفاء : 564
- الوفيات : 2
– وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :
مجموع الاصابات الكلي : 36508
مجموع حالات الشفاء : 29818
مجموع الوفيات : 362
مجموع الحالات تحت العلاج : 6328