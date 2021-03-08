ارتفاع كبير بعدد الاصابات .. صحة النجف تعلن الموقف الوبائي الجديد

وفيما يلي تنشر السومرية نيوز الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف ليوم الاثنين 8-3-2021 بعد اجراء 2292 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها :– الاصابات الجديدة : 555 بينها 11 اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.- حالات الشفاء : 564- الوفيات : 2– وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :مجموع الاصابات الكلي : 36508مجموع حالات الشفاء : 29818مجموع الوفيات : 362مجموع الحالات تحت العلاج : 6328