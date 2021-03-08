الإصابات ترتفع مجدداً: 4468 حالة موجبة و 24 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4468 إصابة جديدة، و 3920 حالة شفاء، و 24 وفاة بفيروس كورونا".