الصحة تسجل 4610 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4610 حالة إصابة جديدة، و 3692 حالة شفاء، و 22 وفاة بالفيروس".

