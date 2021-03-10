الصحة تسجل 4846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4846 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 3135 حالة شفاء، و 27 حالة وفاة بالفيروس".