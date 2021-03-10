بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

وبلغ عدد الاصابات 842 موزعة كالآتي:
ابو دشير ----------------31
ابوغريب ---------------54
الاسكان------------------4
الاعلام------------------20
البياع-------------------20
التاجي------------------46
التاجي-------------------1
التراث-------------------5
الحرية-------------------37
الخطيب----------------- 17
الدورة-------------------43
الدولعي ------------------16
الرحمانية -----------------12
السيدية------------------ 17
الشالجية----------------- 12
الشرطة الخامسة-----------3
الشرطة الرابعة------------- 5
الشعلة------------------ 69
الصالحية ----------------4
الطارمية ----------------35
الطوبجي---------------- 15
العامرية----------------- 14
العطيفية ---------------14
العلاوي-----------------8
الغزالية -----------------26
القادسية ----------------11
الكاظمية ---------------40
اللطيفية-----------------7
المحمودية--------------47
المعالف-----------------6
المنصور---------------- 19
المواصلات---------------4
الوشاش -----------------16
اليرموك -----------------18
اليوسفية----------------- 9
حي الجامعة--------------11
حي الجهاد---------------27
حي الخضراء ------------19
حي العامل---------------20
حي العدل----------------22
حي الفرات----------------1
سبع البور----------------- 3
سويب--------------------6
شارع حيفا----------------9
كرادة مريم----------------6
ناحية الرشيد--------------3
سكنة جانب الرصافة --------2
محافظة المثنى-------------1
محافظة ذي قار ------------2
محافظة بابل--------------1
محافظة ديالى------------- 1
محافظة صلاح الدين --------2
محافظة واسط-------------1
الشفاء: 450.. الوفيات: 4