بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاربعاء، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو دشير ----------------31

ابوغريب ---------------54

الاسكان------------------4

الاعلام------------------20

البياع-------------------20

التاجي------------------46

التاجي-------------------1

التراث-------------------5

الحرية-------------------37

الخطيب----------------- 17

الدورة-------------------43

الدولعي ------------------16

الرحمانية -----------------12

السيدية------------------ 17

الشالجية----------------- 12

الشرطة الخامسة-----------3

الشرطة الرابعة------------- 5

الشعلة------------------ 69

الصالحية ----------------4

الطارمية ----------------35

الطوبجي---------------- 15

العامرية----------------- 14

العطيفية ---------------14

العلاوي-----------------8

الغزالية -----------------26

القادسية ----------------11

الكاظمية ---------------40

اللطيفية-----------------7

المحمودية--------------47

المعالف-----------------6

المنصور---------------- 19

المواصلات---------------4

الوشاش -----------------16

اليرموك -----------------18

اليوسفية----------------- 9

حي الجامعة--------------11

حي الجهاد---------------27

حي الخضراء ------------19

حي العامل---------------20

حي العدل----------------22

حي الفرات----------------1

سبع البور----------------- 3

سويب--------------------6

شارع حيفا----------------9

كرادة مريم----------------6

ناحية الرشيد--------------3

سكنة جانب الرصافة --------2

محافظة المثنى-------------1

محافظة ذي قار ------------2

محافظة بابل--------------1

محافظة ديالى------------- 1

محافظة صلاح الدين --------2

محافظة واسط-------------1



الشفاء: 450.. الوفيات: 4 وبلغ عدد الاصابات 842 موزعة كالآتي:ابو دشير ----------------31ابوغريب ---------------54الاسكان------------------4الاعلام------------------20البياع-------------------20التاجي------------------46التاجي-------------------1التراث-------------------5الحرية-------------------37الخطيب----------------- 17الدورة-------------------43الدولعي ------------------16الرحمانية -----------------12السيدية------------------ 17الشالجية----------------- 12الشرطة الخامسة-----------3الشرطة الرابعة------------- 5الشعلة------------------ 69الصالحية ----------------4الطارمية ----------------35الطوبجي---------------- 15العامرية----------------- 14العطيفية ---------------14العلاوي-----------------8الغزالية -----------------26القادسية ----------------11الكاظمية ---------------40اللطيفية-----------------7المحمودية--------------47المعالف-----------------6المنصور---------------- 19المواصلات---------------4الوشاش -----------------16اليرموك -----------------18اليوسفية----------------- 9حي الجامعة--------------11حي الجهاد---------------27حي الخضراء ------------19حي العامل---------------20حي العدل----------------22حي الفرات----------------1سبع البور----------------- 3سويب--------------------6شارع حيفا----------------9كرادة مريم----------------6ناحية الرشيد--------------3سكنة جانب الرصافة --------2محافظة المثنى-------------1محافظة ذي قار ------------2محافظة بابل--------------1محافظة ديالى------------- 1محافظة صلاح الدين --------2محافظة واسط-------------1الشفاء: 450.. الوفيات: 4