لجنة الصحة والسلامة تقرر الاستمرار بالدراسة الكترونياً

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " اللجنة العليا للصحة والسلامة (مكافحة جائحة فيروس كورونا)، قررت التأكيد على وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الاستمرار بالدراسة إلكترونيًا.واضاف البيان ان "القرار نص على استثناء المراحل المنتهية لكليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض بالدراسة الحضورية (العملي) فقط للمراحل المنتهية ليومين فقط في الأسبوع، واستئناف امتحانات الدراسات العليا يوم الإثنين الموافق 15/3/2021".