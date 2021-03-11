الصحة تحدد عنصرين للوقاية من فيروس كورونا

وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي لوزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح حسن في حديث خاص لـ السومرية نيوز، انه "على الرغم من استمرار استعداد جميع المؤسسات الصحية واستنفارها لاي زيادة في اعداد الاصابات لكن الوضع لازال خطيرا وقد نشهد زيادة اكثر في الاصابات خلال الايام القادمة في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية.واشارت الى انه "ومع وجود اللقاح الا ان ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي يبقيان عنصران رئيسيان لمحاربة هذا الفيروس والتقليل من عدد الاصابات ولحين الوصول لاكبر عدد ممكن من المناعة المجتمعية باعطاء اللقاح للفئات المشمولة ".واضافت انه "لابد من الالتزام بالاجراءات الوقائية وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".