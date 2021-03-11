صحة الكرخ تكشف بالأرقام تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الخميس، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو دشير------------------ 19

ابو غريب ----------------45

الاسكان-------------------4

الاعلام--------------------43

البياع---------------------9

التاجي--------------------5

التراث--------------------9

الحارثية-------------------1

الحرية-------------------25

الخطيب------------------ 14

الدورة-------------------30

الدولعي------------------16

الرحمانية----------------- 11

السيدية -------------------18

الشالجية------------------ 9

الشعلة------------------- 33

الصالحية----------------- 13

الطارمية------------------ 28

الطوبجي----------------- -6

العامرية------------------ 27

العطيفية ------------------16

العلاوي-------------------4

الغزالية------------------- 27

القادسية ------------------12

الكاظمية------------------ 23

اللطيفية------------------9

المحمودية----------------32

المعالف-------------------3

المنصور---------------- 21

المواصلات----------------7

الوشاش ------------------12

اليرموك ------------------34

اليوسفية------------------ 8

جكوك-------------------14

حي الجامعة--------------11

حي الجهاد---------------26

حي الخضراء--------------11

حي العامل---------------54

حي العدل--------------- 19

حي الفرات---------------6

سبع البور----------------- 1

سويب-------------------8

شارع حيفا----------------7

كرادة مريم---------------9

سكنة جانب الرصافة------ 12

مج مطار بغداد------------1

محافظة النجف------------1

محافظة كربلاء--------- ---1



الشفاء: 701.. الوفيات: 3 وبلغ عدد الاصابات 754 موزعة كالآتي:ابو دشير------------------ 19ابو غريب ----------------45الاسكان-------------------4الاعلام--------------------43البياع---------------------9التاجي--------------------5التراث--------------------9الحارثية-------------------1الحرية-------------------25الخطيب------------------ 14الدورة-------------------30الدولعي------------------16الرحمانية----------------- 11السيدية -------------------18الشالجية------------------ 9الشعلة------------------- 33الصالحية----------------- 13الطارمية------------------ 28الطوبجي----------------- -6العامرية------------------ 27العطيفية ------------------16العلاوي-------------------4الغزالية------------------- 27القادسية ------------------12الكاظمية------------------ 23اللطيفية------------------9المحمودية----------------32المعالف-------------------3المنصور---------------- 21المواصلات----------------7الوشاش ------------------12اليرموك ------------------34اليوسفية------------------ 8جكوك-------------------14حي الجامعة--------------11حي الجهاد---------------26حي الخضراء--------------11حي العامل---------------54حي العدل--------------- 19حي الفرات---------------6سبع البور----------------- 1سويب-------------------8شارع حيفا----------------7كرادة مريم---------------9سكنة جانب الرصافة------ 12مج مطار بغداد------------1محافظة النجف------------1محافظة كربلاء--------- ---1الشفاء: 701.. الوفيات: 3