النجف تسجل انخفاضا طفيفا بعدد اصابات كورونا

أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة، ان "محافظة النجف سجلت 539 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 272 حالة شفاء، لافتة الى "وفاة 4 من المصابين بالفيروس".
واشار البيان الى ان "الحصيلة ظهرت بعد إجراء 1821 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR ".
واضافت أن "من بين الاصابات 34 لمنتسبي دائرة صحة النجف الاشرف"، ليصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف" كما يلي:
مجموع الاصابات الكلي : 38715
مجموع حالات الشفاء : 31243
مجموع الوفيات : 375
مجموع الحالات تحت العلاج : 7097