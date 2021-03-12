النجف تسجل انخفاضا طفيفا بعدد اصابات كورونا

وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة، ان "محافظة النجف سجلت 539 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 272 حالة شفاء، لافتة الى "وفاة 4 من المصابين بالفيروس".واشار البيان الى ان "الحصيلة ظهرت بعد إجراء 1821 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR ".واضافت أن "من بين الاصابات 34 لمنتسبي دائرة صحة النجف الاشرف"، ليصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف" كما يلي:مجموع الاصابات الكلي : 38715مجموع حالات الشفاء : 31243مجموع الوفيات : 375مجموع الحالات تحت العلاج : 7097