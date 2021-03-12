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الصحة تعلن الموقف الوبائي: 4622 حالة موجبة و 25 وفاة بفيروس كورونا
كورونا في العراق
2021-03-12 | 08:47
5,304 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4622 حالة إصابة، مقابل 3397 حالة شفاء، و 25 وفاة بفيروس كورونا".
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