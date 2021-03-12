Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الشابندر يكشف حظوظ "متظاهري تشرين" في الانتخابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

العراق يعرض على الصين شراء مليوني جرعة لقاح والأخيرة تعد بـ"هدية"

5,202 مشاهدة

عرض العراق، اليوم الجمعة، على الصين شراء مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما أكدت الأخيرة استعدادها لإرسال مائتان ألف جرعة في الفترة القريبة المقبلة إلى العراق كمنحة إضافية لما أرسل سابقاً.

وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الوزير فؤاد حسين هاتف نظيره الصينيّ، وانغ ييي، اليوم، لبحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين وسُبُل تطويرها بعد الوصول إلى مرحلة السيطرة على جائحة فايروس كورونا"، مُعرباً عن شكره وتقديره لمواقف حكومة وشعب الصين الداعمة للعراق على طول مسيرة العلاقات بين البلدين التي كان آخرها منح الشعب العراقي (50.000) خمسون ألف جرعة من لقاح كورونا.

وأشار وانغ ييي، بحسب البيان، أنه "من واجب الشعب الصيني دعم الشعب العراقي الصديق. الحكومة الصينية قررت إرسال مائتان ألف جرعة في الفترة القريبة المقبلة إلى العراق كمنحة إضافية لما أرسل سابقاً".

وفي هذا الصدد، عرض حسين على نظيره الصيني وانغ ييي "حاجة العراق لشراء مليوني جرعة لقاح من الصين وبالسرعة الممكنة. ورداً على هذا الطلب أكد الوزير الصيني أن الحكومة الصينية ستطلب من الشركة المعنية ترتيب مستلزمات الطلب على أن تكون بشكل دفعات، والبدء في الشهر الرابع بإرسال الدفعة الأولى من الطلب".

وفي جانب آخر من الحديث، تباحث الجانبان "تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودور الشركات الصينية العاملة في العراق، كما تم التطرق إلى الوضع في المنطقة وضرورة خلق حالة الاستقرار فيها".

وأكد الوزير الصيني، إن "العراق له دور كبير في المنطقة وبفضل سياسته الجيدة والنشطة وقيادته، استطاع خلال هذه الفترة بناء علاقات جيدة مع جميع دول الجوار".

وفي الختام وجه فؤاد حسين دعوة رسمية لنظيره الصيني لزيارة العراق في المستقبل القريب.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:52 | 2021-03-11 09:52
15:45 | 2021-03-12 15:45
15:37 | 2021-03-12 15:37
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تعرف على مناطق الامطار الغزيرة يوم غد الجمعة
29%
04:56 | 2021-03-11
تعرف على مناطق الامطار الغزيرة يوم غد الجمعة
04:56 | 2021-03-11
وفاة رئيس عربي أسبق بعد إصابته بكورونا
16.14%
16:47 | 2021-03-10
وفاة رئيس عربي أسبق بعد إصابته بكورونا
16:47 | 2021-03-10
الصحة تعلن دخول العراق في مرحلة تفشي الوباء
15.47%
11:47 | 2021-03-11
الصحة تعلن دخول العراق في مرحلة تفشي الوباء
11:47 | 2021-03-11
أمانة مجلس الوزراء ترسل آليات الإقراض لمبادرة البنك المركزي العراقي
13.22%
07:24 | 2021-03-11
أمانة مجلس الوزراء ترسل آليات الإقراض لمبادرة البنك المركزي العراقي
07:24 | 2021-03-11
حقيقة سرقة كرسي البابا بعد القداس في مدينة أور
13.16%
03:45 | 2021-03-11
حقيقة سرقة كرسي البابا بعد القداس في مدينة أور
03:45 | 2021-03-11
لجنة حكومية تدرس تداعيات تغيير سعر صرف الدولار
13.01%
10:38 | 2021-03-11
لجنة حكومية تدرس تداعيات تغيير سعر صرف الدولار
10:38 | 2021-03-11
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.