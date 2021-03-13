صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لليوم السبت

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اجراء 1745 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR".واضاف البيان انه "تم تسجيل 455 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 492، مقابل ثلاث وفيات"، لافتا الى ان "من بين الاصابات (18) إصابة من منتسبي دائرة صحة النجف".وبحسب البيان، فان المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي:-مجموع الاصابات الكلي: 39170مجموع حالات الشفاء: 31735مجموع الوفيات: 378مجموع الحالات تحت العلاج: 7057مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3230".