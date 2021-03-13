الصحة تسجل 4054 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4054 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 4086 حالة شفاء، و 23 حالة وفاة".

