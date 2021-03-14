بالوثيقة..الصحة تعلن اسماء ومواقع مختبرات فحص "كورونا" الخاصة بالمسافرين

اعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة اليوم الاحد، عن اسماء ومواقع مختبرات فحص فايروس كورونا(pcr) الحكومية في بغداد والمحافظات الخاصة بالمسافرين المعتمدة من قبلها.



