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وزارة الصحة تسجل 3866 إصابة جديدة بكورونا
كورونا في العراق
2021-03-14 | 09:07
6,783 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 3866 إصابة جديدة، و 3942 حالة شفاء، و 32 حالة وفاة جراء الفيروس".
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