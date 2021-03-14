وزارة الصحة تسجل 3866 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 3866 إصابة جديدة، و 3942 حالة شفاء، و 32 حالة وفاة جراء الفيروس".

