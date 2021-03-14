بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن المدير العام لصحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الاحد، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بفايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





أبو غريب ------------10

الإسكان----------------3

البياع-----------------18

التاجي-----------------13

التاجيات ----------------2

الحرية-----------------34

الدورة------------------6

الرحمانية ---------------5

السيدية----------------17

الشالجية ----------------5

الشرطة الخامسة----------1

الشعلة-----------------33

الطوبجي ----------------2

العامرية----------------11

العطيفية ---------------6

العلاوي-----------------2

الغزالية----------------24

القادسية---------------8

الكاظمية --------------32

المحمودية-------------20

المنصور---------------23

الوشاش----------------5

اليرموك----------------7

حي الجامعة------------13

حي الجهاد-------------11

حي الخضراء------------3

حي العامل-------------16

حي القادسية-----------2

سبع البور--------------1

شارع حيفا-------------2

كرادة مريم-------------3

سكنة جانب الرصافة -----9

محافظة بابل------------1

محافظة ذي قار ----------1



الشفاء: 701.. الوفيات: 5 وبلغ عدد الاصابات 349 موزعة كالآتي:أبو غريب ------------10الإسكان----------------3البياع-----------------18التاجي-----------------13التاجيات ----------------2الحرية-----------------34الدورة------------------6الرحمانية ---------------5السيدية----------------17الشالجية ----------------5الشرطة الخامسة----------1الشعلة-----------------33الطوبجي ----------------2العامرية----------------11العطيفية ---------------6العلاوي-----------------2الغزالية----------------24القادسية---------------8الكاظمية --------------32المحمودية-------------20المنصور---------------23الوشاش----------------5اليرموك----------------7حي الجامعة------------13حي الجهاد-------------11حي الخضراء------------3حي العامل-------------16حي القادسية-----------2سبع البور--------------1شارع حيفا-------------2كرادة مريم-------------3سكنة جانب الرصافة -----9محافظة بابل------------1محافظة ذي قار ----------1الشفاء: 701.. الوفيات: 5