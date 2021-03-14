بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

وبلغ عدد الاصابات 349 موزعة كالآتي:
أبو غريب ------------10
الإسكان----------------3
البياع-----------------18
التاجي-----------------13
التاجيات ----------------2
الحرية-----------------34
الدورة------------------6
الرحمانية ---------------5
السيدية----------------17
الشالجية ----------------5
الشرطة الخامسة----------1
الشعلة-----------------33
الطوبجي ----------------2
العامرية----------------11
العطيفية ---------------6
العلاوي-----------------2
الغزالية----------------24
القادسية---------------8
الكاظمية --------------32
المحمودية-------------20
المنصور---------------23
الوشاش----------------5
اليرموك----------------7
حي الجامعة------------13
حي الجهاد-------------11
حي الخضراء------------3
حي العامل-------------16
حي القادسية-----------2
سبع البور--------------1
شارع حيفا-------------2
كرادة مريم-------------3
سكنة جانب الرصافة -----9
محافظة بابل------------1
محافظة ذي قار ----------1
الشفاء: 701.. الوفيات: 5