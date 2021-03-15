ترتيب العراق اليومي في الموقف الوبائي العالمي لاصابات ووفيات كورونا

وجاء العراق بالمرتبة ٢٥ عالميا في الاصابات الجديدة ليوم ١٤ اذار بعد تسجيل ٣٨٦٦ اصابة ، فيما تقدمت عليه ٢٤ دولة، منها:فرنسا ٢٦٣٤٣ اصابةايطاليا ٢١٣١٥ اصابةالبرازيل ٤٤١٢٠ اصابةالاردن ٨٠٥٤ اصابةوتركيا. ١٣٣٧٨ اصابةوايران ٧٥٩٣ اصابةاما الوفيات الجديدة ليوم ١٤ اذار فقد سجل العراق ٣٢ وفاة وترتيبه عالميا ٣٢ تتقدمه ٣١ دولة، ومنها:البرازيل ١١١١ وفاةروسيا ٣٩٥ وفاةايطاليا. ٢٦٤ وفاةمصر ٤٤ وفاةولبنان ٤٦ وفاةوالاردن ٦١ وفاةوايران ٨٨ وفاةوتركيا. ٦٨ وفاةليصبح معدل الاصابات لكل مليون حتى يوم ١٤ اذار في العراق هو ١٨٥٦٠ وترتيبه ٩٢ عالميا تتقدمه ٩١ دولة منها:البرازيل ٥٣٧٥٧ لكل مليونفرنسا ٦٢٢٨٢ لكل مليونايطاليا ٥٣٣٦٤ لكل مليونتونس ٢٠٣١٤ لكل مليونايران ٢٠٦١٥ لكل مليونليبيا. ٢٠٩٠٣ لكل مليونعمان ٢٨٢٦٠ لكل مليونتركيا ٣٣٨٨٦ لكل مليونالامارات. ٤٢٧٥١ لكل مليونالاردن ٤٦٤٣٣ لكل مليونالكويت ٤٨٥٦١ لكل مليونقطر ٦٠٦٣٥ لكل مليونلبنان ٦١٥٠١ لكل مليونبينما جاء معدل الوفيات في العراق ولغاية ١٤ اذار هو ٣٣٧ لكل مليون وترتيب العراق عالميا ٧٧ تتقدمه ٧٦ دولة ومنها:البرازيل ١٣٠٣ لكل مليونفرنسا ١٣٨٣ لكل مليونايطاليا ١٦٩١ لكل مليونليبيا. ٣٤٤ لكل مليونتركيا. ٣٤٧ لكل مليونالاردن. ٥٢٠ لكل مليونتونس ٧٠٥ لكل مليونايران ٧٢٣ لكل مليونلبنان ٧٩١ لكل مليون