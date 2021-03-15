ترتيب العراق اليومي في الموقف الوبائي العالمي لاصابات ووفيات كورونا

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن ترتيب العراق بالنسبة للموقف الوبائي العالمي ليوم ١٤ اذار.
وجاء العراق بالمرتبة ٢٥ عالميا في الاصابات الجديدة ليوم ١٤ اذار بعد تسجيل ٣٨٦٦ اصابة ، فيما تقدمت عليه ٢٤ دولة، منها:
فرنسا ٢٦٣٤٣ اصابة
ايطاليا ٢١٣١٥ اصابة
البرازيل ٤٤١٢٠ اصابة
الاردن ٨٠٥٤ اصابة
وتركيا. ١٣٣٧٨ اصابة
وايران ٧٥٩٣ اصابة
اما الوفيات الجديدة ليوم ١٤ اذار فقد سجل العراق ٣٢ وفاة وترتيبه عالميا ٣٢ تتقدمه ٣١ دولة، ومنها:
البرازيل ١١١١ وفاة
روسيا ٣٩٥ وفاة
ايطاليا. ٢٦٤ وفاة
مصر ٤٤ وفاة
ولبنان ٤٦ وفاة
والاردن ٦١ وفاة
وايران ٨٨ وفاة
وتركيا. ٦٨ وفاة
ليصبح معدل الاصابات لكل مليون حتى يوم ١٤ اذار في العراق هو ١٨٥٦٠ وترتيبه ٩٢ عالميا تتقدمه ٩١ دولة منها:
البرازيل ٥٣٧٥٧ لكل مليون
فرنسا ٦٢٢٨٢ لكل مليون
ايطاليا ٥٣٣٦٤ لكل مليون
تونس ٢٠٣١٤ لكل مليون
ايران ٢٠٦١٥ لكل مليون
ليبيا. ٢٠٩٠٣ لكل مليون
عمان ٢٨٢٦٠ لكل مليون
تركيا ٣٣٨٨٦ لكل مليون
الامارات. ٤٢٧٥١ لكل مليون
الاردن ٤٦٤٣٣ لكل مليون
الكويت ٤٨٥٦١ لكل مليون
قطر ٦٠٦٣٥ لكل مليون
لبنان ٦١٥٠١ لكل مليون
بينما جاء معدل الوفيات في العراق ولغاية ١٤ اذار هو ٣٣٧ لكل مليون وترتيب العراق عالميا ٧٧ تتقدمه ٧٦ دولة ومنها:
البرازيل ١٣٠٣ لكل مليون
فرنسا ١٣٨٣ لكل مليون
ايطاليا ١٦٩١ لكل مليون
ليبيا. ٣٤٤ لكل مليون
تركيا. ٣٤٧ لكل مليون
الاردن. ٥٢٠ لكل مليون
تونس ٧٠٥ لكل مليون
ايران ٧٢٣ لكل مليون
لبنان ٧٩١ لكل مليون