ارتفاع في موقف العراق الوبائي: 4901 حالة موجبة و 37 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص في جائحة كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4901 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و 4850 حالة شفاء، مقابل 37 وفاة".