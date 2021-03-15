صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن المدير العام لصحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو دشير ----------------22

ابو غريب ---------------39

الاسكان -----------------15

الاعلام------------------13

البياع-------------------27

التاجي ------------------23

التراث-------------------6

الحارثية------------------ 10

الحرية------------------24

الخطيب-----------------1

الدورة------------------31

الرحمانية ----------------13

السيدية----------------- 19

الشالجية----------------13

الشعلة -----------------56

الصالحية----------------7

الطارمية----------------19

الطوبجي ----------------17

العامرية ----------------17

العطيفية ----------------12

العلاوي-----------------9

الغزالية-----------------42

القادسية----------------17

الكاظمية ----------------33

اللطيفية----------------11

المحمودية--------------36

المعالف ----------------6

المنصور----------------25

المواصلات--------------10

الوشاش ----------------15

اليرموك----------------55

اليوسفية----------------8

جكوك------------------9

حي الجامعة ------------26

حي الجهاد-------------64

حي الخضراء------------18

حي العامل-------------36

حي العدل --------------17

حي الفرات--------------9

شارع حيفا--------------7

كرادة مريم--------------5

ناحية الرشيد------------7

سكنة جانب الرصافة ------2

محافظة المثنى----------1

محافظة بابل------------1



الشفاء: 802.. الوفيات: 8 وبلغ عدد الاصابات 853 موزعة كالآتي:ابو دشير ----------------22ابو غريب ---------------39الاسكان -----------------15الاعلام------------------13البياع-------------------27التاجي ------------------23التراث-------------------6الحارثية------------------ 10الحرية------------------24الخطيب-----------------1الدورة------------------31الرحمانية ----------------13السيدية----------------- 19الشالجية----------------13الشعلة -----------------56الصالحية----------------7الطارمية----------------19الطوبجي ----------------17العامرية ----------------17العطيفية ----------------12العلاوي-----------------9الغزالية-----------------42القادسية----------------17الكاظمية ----------------33اللطيفية----------------11المحمودية--------------36المعالف ----------------6المنصور----------------25المواصلات--------------10الوشاش ----------------15اليرموك----------------55اليوسفية----------------8جكوك------------------9حي الجامعة ------------26حي الجهاد-------------64حي الخضراء------------18حي العامل-------------36حي العدل --------------17حي الفرات--------------9شارع حيفا--------------7كرادة مريم--------------5ناحية الرشيد------------7سكنة جانب الرصافة ------2محافظة المثنى----------1محافظة بابل------------1الشفاء: 802.. الوفيات: 8