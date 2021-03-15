صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

وبلغ عدد الاصابات 853 موزعة كالآتي:
ابو دشير ----------------22
ابو غريب ---------------39
الاسكان -----------------15
الاعلام------------------13
البياع-------------------27
التاجي ------------------23
التراث-------------------6
الحارثية------------------ 10
الحرية------------------24
الخطيب-----------------1
الدورة------------------31
الرحمانية ----------------13
السيدية----------------- 19
الشالجية----------------13
الشعلة -----------------56
الصالحية----------------7
الطارمية----------------19
الطوبجي ----------------17
العامرية ----------------17
العطيفية ----------------12
العلاوي-----------------9
الغزالية-----------------42
القادسية----------------17
الكاظمية ----------------33
اللطيفية----------------11
المحمودية--------------36
المعالف ----------------6
المنصور----------------25
المواصلات--------------10
الوشاش ----------------15
اليرموك----------------55
اليوسفية----------------8
جكوك------------------9
حي الجامعة ------------26
حي الجهاد-------------64
حي الخضراء------------18
حي العامل-------------36
حي العدل --------------17
حي الفرات--------------9
شارع حيفا--------------7
كرادة مريم--------------5
ناحية الرشيد------------7
سكنة جانب الرصافة ------2
محافظة المثنى----------1
محافظة بابل------------1
الشفاء: 802.. الوفيات: 8