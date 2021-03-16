وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن الامتحانات ولقاحات كورونا

وقال التميمي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "هنالك تواصلاً مستمراً مع وزارة التربية، وبحسب الاخيرة ستكون امتحانات نصف السنة الاسبوع المقبل، لذلك فإن الفرق الصحية الآن في المدارس، إضافة إلى رفع التنسيق مع دوائر التربية في عموم العراق من أجل نجاح الامتحانات".ولفت إلى أن "لجنة الاطباء والمتخصصين بالامراض الوبائية مجتمعة، لتحديد المتطلبات الخاصة لاجراء الامتحانات".وفي ما يتعلق باللقاحات، اوضح التميمي أن "وجبة من لقاح كورونا ستصل خلال الأيام القليلة القادمة، من مرفق كوفاكس قد تكون استرازينيكا أو فايزر أو ارافارم وسبوتنك أو سينوفارم، وكلها ستكون متاحة وستصل على وجبات".وأضاف أن "العراق لديه أكثر من 600 منفذ لتوزيع اللقاح، وبرنامج تسجيل المواطنين لاعطاء اللقاح"، مبيناً أنه"سوف تصل رسالة لكل مواطن لأخذ اللقاح"مؤكداً أنه "لغاية الآن اللقاحات لم تعط أي اثار جانبية او عاهات".وأشار إلى أن "هنالك سلسلة عمليات قد تطول لـ3-5 سنوات لانتاج اللقاح، لكن وضع الوباء الذي عصف بالعالم، وارتفاع نسبة الوفيات أعطى حقاً للشركات المطالبة بحق الحصانة.وتابع أن "الشركات تطالب بحق الحصانة خوفاً من ظهور أي آثار جانبية نتيجة للاستخدام بشكل طارئ".