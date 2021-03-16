الصحة تعلن موقفاً وبائياً مرتفع الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، موقفاً وبائياً مرتفع الإصابات بجائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 5267 إصابة جديدة، مقابل 4564 حالة شفاء، و 39 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم البلاد".