صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

وبلغ عدد الاصابات 980 موزعة كالآتي:
أبو دشير -----------------31
ابو غريب ----------------33
الاسكان------------------ 10
الاعلام------------------21
البياع-------------------20
التاجي------------------87
التراث-------------------5
الحرية------------------45
الخطيب-----------------2
الدورة------------------27
الدولعي----------------- 15
الرحمانية---------------- 13
السيدية -----------------21
الشالجية-----------------4
الشرطة الخامسة----------4
الشرطة الرابعة ------------3
الشعلة------------------68
الصالحية----------------- 5
الطارمية----------------- 29
الطوبجي-----------------7
العامرية-----------------21
العطيفية ----------------35
العلاوي------------------8
الغزالية------------------ 46
القادسية-----------------9
الكاظمية----------------42
اللطيفية -----------------17
المحمودية---------------63
المنصور----------------- 23
المواصلات---------------5
الوشاش -----------------19
اليرموك -----------------22
اليوسفية ----------------16
جكوك------------------12
حي الجامعة-------------26
حي الجهاد--------------35
حي الخضراء ------------14
حي العامل-------------26
حي العدل --------------23
حي الفرات--------------7
سبع البور--------------34
شارع حيفا--------------12
سكنة جانب الرصافة ------10
محافظة ميسان----------2
محافظة ذي قار ----------2
محافظة الديوانية---------1
الشفاء: 776.. الوفيات: 7