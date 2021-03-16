صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

اعلن المدير العام لصحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





أبو دشير -----------------31

ابو غريب ----------------33

الاسكان------------------ 10

الاعلام------------------21

البياع-------------------20

التاجي------------------87

التراث-------------------5

الحرية------------------45

الخطيب-----------------2

الدورة------------------27

الدولعي----------------- 15

الرحمانية---------------- 13

السيدية -----------------21

الشالجية-----------------4

الشرطة الخامسة----------4

الشرطة الرابعة ------------3

الشعلة------------------68

الصالحية----------------- 5

الطارمية----------------- 29

الطوبجي-----------------7

العامرية-----------------21

العطيفية ----------------35

العلاوي------------------8

الغزالية------------------ 46

القادسية-----------------9

الكاظمية----------------42

اللطيفية -----------------17

المحمودية---------------63

المنصور----------------- 23

المواصلات---------------5

الوشاش -----------------19

اليرموك -----------------22

اليوسفية ----------------16

جكوك------------------12

حي الجامعة-------------26

حي الجهاد--------------35

حي الخضراء ------------14

حي العامل-------------26

حي العدل --------------23

حي الفرات--------------7

سبع البور--------------34

شارع حيفا--------------12

سكنة جانب الرصافة ------10

محافظة ميسان----------2

محافظة ذي قار ----------2

محافظة الديوانية---------1



الشفاء: 776.. الوفيات: 7 وبلغ عدد الاصابات 980 موزعة كالآتي:أبو دشير -----------------31ابو غريب ----------------33الاسكان------------------ 10الاعلام------------------21البياع-------------------20التاجي------------------87التراث-------------------5الحرية------------------45الخطيب-----------------2الدورة------------------27الدولعي----------------- 15الرحمانية---------------- 13السيدية -----------------21الشالجية-----------------4الشرطة الخامسة----------4الشرطة الرابعة ------------3الشعلة------------------68الصالحية----------------- 5الطارمية----------------- 29الطوبجي-----------------7العامرية-----------------21العطيفية ----------------35العلاوي------------------8الغزالية------------------ 46القادسية-----------------9الكاظمية----------------42اللطيفية -----------------17المحمودية---------------63المنصور----------------- 23المواصلات---------------5الوشاش -----------------19اليرموك -----------------22اليوسفية ----------------16جكوك------------------12حي الجامعة-------------26حي الجهاد--------------35حي الخضراء ------------14حي العامل-------------26حي العدل --------------23حي الفرات--------------7سبع البور--------------34شارع حيفا--------------12سكنة جانب الرصافة ------10محافظة ميسان----------2محافظة ذي قار ----------2محافظة الديوانية---------1الشفاء: 776.. الوفيات: 7