انتشار قياسي لاصابات كورونا المتحور في كردستان

وقال برزنجي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "اقليم كردستان سجل أعلى الإصابات خلال الأيام الماضية بنسبة 7.8 في المئة"، متوقعاً "زيادة وتيرة الإصابات خلال الفترة المقبلة كون السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة".ولفت إلى "خطورة السلالة الجديدة باعتبارها شديدة العدوى"، مضيفاً أن "عدد المصابين يفوق عدد الأسرة المخصصة لهم في المستشفيات، وهذا دليل على الانتشار السريع للفيروس في المجتمع".واختتم برزنجي بيانه "بمطالبة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة"، داعياً "إياهم إلى مراجعة مراكز فحص كورونا عند ظهور أعراض المرض لتلقي العلاج".