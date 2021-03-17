النجف تسجل ارتفاعا باصابات ووفيات كورونا

وبحسب الموقف الوبائي، فان "محافظة النجف سجلت 491 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 2942 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بواقع 1828 بطريقة PCR و 1114 بطريقة Rapid Tests ".في حين "بلغت حالات الشفاء 224 ، بينما سجلت المحافظة وفاة 4 مصابين بالوباء".وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي : 41078مجموع حالات الشفاء : 33436مجموع الوفيات : 393مجموع الحالات تحت العلاج : 7249مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3337