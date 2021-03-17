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الصحة تسجل 5663 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا في العراق
2021-03-17 | 09:01
6,631 مشاهدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 5663 إصابة جديدة، مقابل 3591 حالة شفاء، و 33 وفاة جراء الفيروس".
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