بالأرقام.. صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاربعاء، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو دشير ----------------23

ابو غريب ---------------35

الاسكان------------------5

الاعلام------------------15

البياع-------------------22

التاجي------------------21

التراث-------------------5

الحارثية------------------8

الحرية------------------49

الخطيب -----------------16

الدورة-------------------41

الدولعي -----------------16

الرحمانية ----------------21

السيدية----------------- 17

الشالجية ----------------11

الشعلة------------------ 59

الصالحية----------------- 3

الطارمية -----------------12

الطوبجي----------------- 11

العامرية------------------ 17

العطيفية----------------- 15

العلاوي ------------------6

الغزالية ------------------41

القادسية----------------- 11

الكاظمية---------------- 79

اللطيفية----------------- 12

المحمودية--------------34

المعالف -----------------6

المنصور ----------------30

الوشاش -----------------21

اليرموك ----------------28

اليوسفية----------------10

جكوك------------------7

حي الجامعة-------------21

حي الجهاد--------------28

حي الخضراء-------------9

حي العامل--------------21

حي العدل ---------------22

حي الفرات---------------4

سجن التاجي-------------2

سويب-------------------8

شارع حيفا---------------4

ناحية الرشيد-------------9

سكنة جانب الرصافة-------1

محافظة واسط------------1

محافظة الديوانية---------2

محافظة النجف -----------1



الشفاء: 503.. الوفيات: 3 وبلغ عدد الاصابات 840 موزعة كالآتي:ابو دشير ----------------23ابو غريب ---------------35الاسكان------------------5الاعلام------------------15البياع-------------------22التاجي------------------21التراث-------------------5الحارثية------------------8الحرية------------------49الخطيب -----------------16الدورة-------------------41الدولعي -----------------16الرحمانية ----------------21السيدية----------------- 17الشالجية ----------------11الشعلة------------------ 59الصالحية----------------- 3الطارمية -----------------12الطوبجي----------------- 11العامرية------------------ 17العطيفية----------------- 15العلاوي ------------------6الغزالية ------------------41القادسية----------------- 11الكاظمية---------------- 79اللطيفية----------------- 12المحمودية--------------34المعالف -----------------6المنصور ----------------30الوشاش -----------------21اليرموك ----------------28اليوسفية----------------10جكوك------------------7حي الجامعة-------------21حي الجهاد--------------28حي الخضراء-------------9حي العامل--------------21حي العدل ---------------22حي الفرات---------------4سجن التاجي-------------2سويب-------------------8شارع حيفا---------------4ناحية الرشيد-------------9سكنة جانب الرصافة-------1محافظة واسط------------1محافظة الديوانية---------2محافظة النجف -----------1الشفاء: 503.. الوفيات: 3