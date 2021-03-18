العراق يواصل تسجيل مستويات مرتفعة في اصابات ووفيات كورونا

وبحسب الموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة اليوم، فقد "سجلت السلطات الصحية 5443 اصابة و36 وفاة و 3892 حالة شفاء في عموم البلاد، بعد اجراء 24246 فحصا مختبريا".وسجل جانب الكرخ من العاصمة بغداد اعلى حصيلة من الاصابات بواقع 859 اصابة جديدة، كما كان الاعلى في الوفيات عند 5 حالات وفاة ، في حين سجلت البصرة النسبة الاعلى في حالات الشفاء عند 933 حالة .وبذلك يرتفع عدد الاصابات الكلي في العراق منذ تفشي الجائحة الى 779.458 وعدد الوفيات الى 13.896، بينما وصلت حالات الشفاء الى 702.667 حالة.