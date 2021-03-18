بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل إصابات كورونا الجديدة

اعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الخميس، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو دشير----------------- 29

أبو غريب ----------------46

الإسكان ------------------25

الاعلام-------------------24

البياع--------------------21

التاجي------------------52

الحرية-------------------32

الخطيب -----------------10

الدورة-------------------30

الدولعي------------------13

الرحمانية -----------------17

السيدية------------------ 23

الشالجية -----------------15

الشعلة-------------------62

الصالحية----------------- 15

الطارمية ------------------5

الطوبجي -----------------12

العامرية ------------------17

العطيفية----------------- 21

العلاوي-------------------6

الغزالية-------------------9

القادسية ------------------14

الكاظمية ------------------55

اللطيفية -------------------6

المحمودية-----------------48

المعالف--------------------7

المنصور -------------------24

الوشاش -------------------21

اليرموك -------------------20

اليوسفية-------------------5

جكوك---------------------15

حي العامل----------------21

حي الجامعة---------------22

حي الجهاد----------------20

حي الخضراء---------------17

حي العامل-----------------7

حي العدل----------------- 18

حي الفرات----------------8

سبع البور -----------------18

شارع حيفا-----------------4

كرادة مريم----------------12

سكنة جانب الرصافة --------10

محافظة بابل---------------1

محافظة المثنى------------- 1

محافظة ذي قار------------ -1



الشفاء: 790.. الوفيات: 5 وبلغ عدد الاصابات 859 موزعة كالآتي:ابو دشير----------------- 29أبو غريب ----------------46الإسكان ------------------25الاعلام-------------------24البياع--------------------21التاجي------------------52الحرية-------------------32الخطيب -----------------10الدورة-------------------30الدولعي------------------13الرحمانية -----------------17السيدية------------------ 23الشالجية -----------------15الشعلة-------------------62الصالحية----------------- 15الطارمية ------------------5الطوبجي -----------------12العامرية ------------------17العطيفية----------------- 21العلاوي-------------------6الغزالية-------------------9القادسية ------------------14الكاظمية ------------------55اللطيفية -------------------6المحمودية-----------------48المعالف--------------------7المنصور -------------------24الوشاش -------------------21اليرموك -------------------20اليوسفية-------------------5جكوك---------------------15حي العامل----------------21حي الجامعة---------------22حي الجهاد----------------20حي الخضراء---------------17حي العامل-----------------7حي العدل----------------- 18حي الفرات----------------8سبع البور -----------------18شارع حيفا-----------------4كرادة مريم----------------12سكنة جانب الرصافة --------10محافظة بابل---------------1محافظة المثنى------------- 1محافظة ذي قار------------ -1الشفاء: 790.. الوفيات: 5