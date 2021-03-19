الصحة تعلن الموقف الوبائي: 5258 حالة موجبة و41 وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 5258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 4237 حالة للشفاء، و 41 وفاة".

