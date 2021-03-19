صحة الكرخ تعلن الوزيع الجغرافي لنحو 1000 إصابة بكورونا

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم،كان كالأتي:عدد الاصابات 942 موزعة كالآتي :أبو دشير ----------------27أبو غريب ----------------42الإسكان -----------------10الاعلام------------------23البياع-------------------34التاجي------------------55التراث-------------------6الحرية------------------81الخطيب -----------------6الدورة------------------51الرحمانية----------------- 2السيدية-----------------31الشالجية -----------------8الشعلة------------------52الصالحية----------------- 2الطارمية----------------- 10الطوبجي ----------------22العامرية -----------------27العطيفية---------------- 10الغزالية----------------- 42القادسية ----------------24الكاظمية---------------61المحمودية--------------75المشاهدة---------------9المعالف----------------5المكاسب ---------------8المنصور ---------------32المواصلات-------------6الوشاش----------------6اليرموك ----------------18جكوك-----------------4حي الجامعة ------------25حي الجهاد-------------35حي الخضراء------------16حي العامل-------------37حي العدل --------------9حي الفرات-------------3سويب-----------------9شارع حيفا--------------4كرادة مريم--------------4ناحية الرشيد------------6سكنة جانب الرصافة------4محافظة بابل-------------1الشفاء:730الوفيات: