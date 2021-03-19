صحة الكرخ تعلن الوزيع الجغرافي لنحو 1000 إصابة بكورونا

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم،كان كالأتي:
عدد الاصابات 942 موزعة كالآتي :
أبو دشير ----------------27
أبو غريب ----------------42
الإسكان -----------------10
الاعلام------------------23
البياع-------------------34
التاجي------------------55
التراث-------------------6
الحرية------------------81
الخطيب -----------------6
الدورة------------------51
الرحمانية----------------- 2
السيدية-----------------31
الشالجية -----------------8
الشعلة------------------52
الصالحية----------------- 2
الطارمية----------------- 10
الطوبجي ----------------22
العامرية -----------------27
العطيفية---------------- 10
الغزالية----------------- 42
القادسية ----------------24
الكاظمية---------------61
المحمودية--------------75
المشاهدة---------------9
المعالف----------------5
المكاسب ---------------8
المنصور ---------------32
المواصلات-------------6
الوشاش----------------6
اليرموك ----------------18
جكوك-----------------4
حي الجامعة ------------25
حي الجهاد-------------35
حي الخضراء------------16
حي العامل-------------37
حي العدل --------------9
حي الفرات-------------3
سويب-----------------9
شارع حيفا--------------4
كرادة مريم--------------4
ناحية الرشيد------------6
سكنة جانب الرصافة------4
محافظة بابل-------------1
الشفاء:
730
الوفيات:
3