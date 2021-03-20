حقوق الانسان تصف تخفيف اجراءات حظر التجوال بالقرار الواقعي

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان إن تخفيف وزارة الصحة للإجراءات قرار واقعي للأسباب التالية:‏1- ضعف استجابة الدولة لاحتياجات الطبقة الفقيرة من دعم مالي او غذائي.‏2- عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين باجراءات الوقاية لأسباب تتعلق بالفقرة(1).‏3- صعوبة امكانية معاقبة المخالفين للإجراءات الوقائية لأسباب تتعلق بالفقرة (1).وشهدت بعض المدن في بغداد والمحافظات احتجاجات محدودة من قبل المتضررين بسبب اجراءات حظر التجوال الحكومية، كاصحاب المطاعم والمولات والاماكن الترفيهية، حيث اسفر الحظر بتاثير بالغ في ركود الحركة التجارية والمعاشية لمعظم الطبقات وخصوصا الكسبة والعاملين باجر يومي.