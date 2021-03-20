النجف تسجل اكثر من 290 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم السبت، تسجيل 291 اصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب الموقف الوبائي الذي اصدرته دائرة الصحة وورد للسومرية نيوز، فقد "تم تسجيل الاصابات المذكورة بعد اجراء 1321 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR ، موضحا ان من بين الاصابات 19 اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف".
واضافت الدائرة ان "حالات الشفاء بلغت 427 حالة خلال 24 ساعة".
وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :
مجموع الاصابات الكلي : 42146
مجموع حالات الشفاء : 34723
مجموع الوفيات : 403
مجموع الحالات تحت العلاج : 7020
مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3400