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خلية الازمة في الديوانية تصدر جملة قرارات وتوجه باعادة فتح المساجد

1,726 مشاهدة

اصدرت خلية الازمة في الديوانية، اليوم السبت، جملة قرارات جديدة في اطار اجراءاتها الخاصة بمواجهة وباء كورونا.

ووجهت خلية الأزمة، بحسب بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، بـ"الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد من كل أسبوع، وفرض حظر التجوال الجزئي في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، وبالاستثناءات نفسها، على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان القادم".

كما أعادت خلية الأزمة في الديوانية، "فتح دور العبادة (المساجد والحسينيات)، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية، بناء على قرار اللجنة العُليا للصحة والسلامة الوطنية التي قررت إعادة فتح دور العبادة في بغداد والمحافظات مع الالتزام بالشروط الصحية من حيث التباعد وارتداء الكمامات واستخدام مواد التعفير والمعقمات بما يضمن سلامة المواطنين من جائحة فيروس كورونا، وتتولى الفرق الصحية متابعتها ومحاسبة المخالفين".

وشددت الخلية بحسب البيان على ضرورة أن "يقوم أئمة وخطباء المساجد والحسينيات بحملات التوعية والإرشاد وحثّ المواطنين على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية كافة، بالإضافة إلى تنفيذ ما ورد من قرار وزارة الصحة حول الإجراءات الواجب اتخاذها في الكليات والمعاهد والمدارس أثناء سير الامتحانات الحضورية للحد من انتشار فيروس كورونا، التي نصت على تعيين موظف مسؤول في كل مدرسة أو معهد أو كلية تابعة للوزارة، ليكون مسؤولا عن الاستجابة لكل ما يتعلق بالفيروس".

وأكدت على وجوب "ارتداء الكمامات من قبل جميع موظفي المؤسسات التربوية والتعليمية والكادر التدريسي والطلبة، وتذكيرهم باستمرار حول عدم لمس غطاء الوجه، وفحص درجة حرارة الطلاب عند دخولهم المدرسة أو المعهد أو الكليات، وكذلك التأكد من عدم وجود سعال أو ضيق نفس لدى التلميذ من قبل المنسق الصحي أو التنسيق مع المركز الصحي المسؤول عن الصحة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية".

وقررت الخلية أيضا "إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءاً من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن".

وحثت الأجهزة الأمنية والرقابة الصحية على "تنفيذ ما ورد أعلاه ومحاسبة المخالفين، مع إلزام جميع موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية على ارتداء الكمامات وعدم السماح بدخول المراجعين دون ارتدائها لضمان سلامة وصحة الجميع".
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