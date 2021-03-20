الموقف الوبائي: انخفاض في الإصابات و 32 وفاة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4674 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تماثل 3795 حالة للشفاء، و32 حالة وفاة جديدة في عموم العراق".