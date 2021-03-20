بالأرقام.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل إصابات كورونا الجديدة

اعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، السبت، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





أبو دشير----------------28

أبو غريب ---------------39

الإسكان-----------------8

الاعلام-----------------21

البياع------------------25

التاجي-----------------23

التراث------------------4

الحارثية----------------8

الحرية-----------------63

الدورة-----------------49

الدولعي----------------14

الرحمانية---------------5

السيدية--------------- 25

الشالجية-------------- -15

الشعلة----------------72

الصالحية---------------3

الطارمية---------------31

الطوبجي---------------3

العامرية--------------- 40

العطيفية---------------13

العلاوي-----------------5

الغزالية----------------27

القادسية ---------------11

الكاظمية --------------82

اللطيفية ---------------11

المحمودية-------------34

المعالف----------------7

المكاسب ---------------4

المنصور ---------------30

المواصلات--------------5

الوشاش-----------------9

اليرموك ----------------19

جكوك------------------4

حي الجامعة-------------21

حي الجهاد--------------44

حي الخضراء------------ 15

حي العامل--------------26

حي العدل--------------- 23

حي الفرات---------------2

سبع البور----------------2

سجن التاجي-------------1

سويب------------------7

شارع حيفا--------------6

سكنة جانب الرصافة------3

محافظة صلاح الدين------1



الشفاء: 652.. الوفيات:7 وبلغ عدد الاصابات 888 موزعة كالآتي :أبو دشير----------------28أبو غريب ---------------39الإسكان-----------------8الاعلام-----------------21البياع------------------25التاجي-----------------23التراث------------------4الحارثية----------------8الحرية-----------------63الدورة-----------------49الدولعي----------------14الرحمانية---------------5السيدية--------------- 25الشالجية-------------- -15الشعلة----------------72الصالحية---------------3الطارمية---------------31الطوبجي---------------3العامرية--------------- 40العطيفية---------------13العلاوي-----------------5الغزالية----------------27القادسية ---------------11الكاظمية --------------82اللطيفية ---------------11المحمودية-------------34المعالف----------------7المكاسب ---------------4المنصور ---------------30المواصلات--------------5الوشاش-----------------9اليرموك ----------------19جكوك------------------4حي الجامعة-------------21حي الجهاد--------------44حي الخضراء------------ 15حي العامل--------------26حي العدل--------------- 23حي الفرات---------------2سبع البور----------------2سجن التاجي-------------1سويب------------------7شارع حيفا--------------6سكنة جانب الرصافة------3محافظة صلاح الدين------1الشفاء: 652.. الوفيات:7