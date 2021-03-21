التميمي يؤشر عدم التزام بالاجراءات الصحية في قرى وارياف ذي قار

وقال التميمي في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "الموقف العام في ذي قار يشير الى عدم الالتزام بالاجراءات الصحية والتوصيات التي تطلقها الوزارة والجهات الساندة مشيرا الى استمرار اقامة مجالس العزاء والتزاور واقامة الولائم وعدم ارتداء الكمامات".وحذر التميمي من، ان "استمرار التهاون بالاجراءات سيؤدي تفشي الوباء والضغط على المؤسسات الصحية بسبب تسجيل الحالات الحرجة والشديدة من اصابات كورونا".