صحة الكرخ توضح تفاصيل نحو 400 إصابة بكورونا

وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، كان كالأتي:عدد الاصابات 391 موزعة كالآتي :أبو دشير------------3أبو غريب -----------16الاعلام--------------7البياع---------------8التاجي-------------19التاجيات------------3التراث--------------3الحارثية-------------4الحرية--------------15الخطيب -------------2الدورة--------------32الدولعي-------------2الرحمانية ------------2السيدية-------------4الشالجية-------------2الشرطة الرابعة ---------1الشعلة--------------31الصالحية -------------7الطارمية --------------2الطوبجي --------------1العامرية-------------- 17العطيفية-------------- 3العلاوي---------------4الغزالية--------------20القادسية --------------7الكاظمية -------------37اللطيفية-------------4المحمودية-----------29المنصور--------------9اليرموك---------------2اليوسفية------------- -5جكوك----------------2حي الجامعة-----------10حي الجهاد-------------6حي الخضراء-----------3حي العامل-------------5حي العدل -------------12حي الفرات-------------4سبع البور --------------15سجن التاجي------------5شارع حيفا--------------4كرادة مريم--------------2ناحية الرشيد------------9سكنة جانب الرصافة------6محافظة الانبار -----------1محافظة البصرة---------1محافظة النجف ----------1محافظة بابل-----------2محافظة واسط ----------2الشفاء:767الوفيات: