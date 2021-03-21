صحة الكرخ توضح تفاصيل نحو 400 إصابة بكورونا

أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا.
وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، كان كالأتي:
عدد الاصابات 391 موزعة كالآتي :
أبو دشير------------3
أبو غريب -----------16
الاعلام--------------7
البياع---------------8
التاجي-------------19
التاجيات------------3
التراث--------------3
الحارثية-------------4
الحرية--------------15
الخطيب -------------2
الدورة--------------32
الدولعي-------------2
الرحمانية ------------2
السيدية-------------4
الشالجية-------------2
الشرطة الرابعة ---------1
الشعلة--------------31
الصالحية -------------7
الطارمية --------------2
الطوبجي --------------1
العامرية-------------- 17
العطيفية-------------- 3
العلاوي---------------4
الغزالية--------------20
القادسية --------------7
الكاظمية -------------37
اللطيفية-------------4
المحمودية-----------29
المنصور--------------9
اليرموك---------------2
اليوسفية------------- -5
جكوك----------------2
حي الجامعة-----------10
حي الجهاد-------------6
حي الخضراء-----------3
حي العامل-------------5
حي العدل -------------12
حي الفرات-------------4
سبع البور --------------15
سجن التاجي------------5
شارع حيفا--------------4
كرادة مريم--------------2
ناحية الرشيد------------9
سكنة جانب الرصافة------6
محافظة الانبار -----------1
محافظة البصرة---------1
محافظة النجف ----------1
محافظة بابل-----------2
محافظة واسط ----------2
الشفاء:
767
الوفيات:
4