انخفاض في الوفيات.. الصحة تسجل 4655 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4655 إصابة جديدة بالفيروس، و 4088 حالة شفاء، مقابل 29 حالة وفاة".