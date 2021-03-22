صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات اليوم.





ابو دشير ----------------41

ابو غريب ---------------44

الاسكان----------------11

الاعلام-----------------20

البياع------------------24

التاجي-----------------20

التراث------------------8

الحارثية-----------------4

الحرية-----------------38

الخطيب ----------------15

الدورة------------------63

الدولعي -----------------12

الرحمانية---------------- 18

السيدية -----------------23

الشالجية ----------------29

الشرطة الخامسة----------13

الشرطة الرابعة ------------10

الشعلة ------------------50

الصالحية----------------- 6

الطارمية -----------------13

الطوبجي---------------- 24

العامرية -----------------25

العطيفية---------------- 25

العلاوي ------------------10

الغزالية------------------44

القادسية----------------- 18

الكاظمية -----------------58

اللطيفية------------------9

المحمودية---------------42

المنصور -----------------30

المواصلات----------------5

الوشاش ------------------12

اليرموك ------------------19

اليوسفية -----------------2

جكوك-------------------14

حي الجامعة-------------- 28

حي الجهاد----------------32

حي الخضراء -------------22

حي العامل---------------33

حي العدل--------------- 28

حي الفرات---------------6

سبع البور ----------------10

سويب-------------------16

شارع حيفا---------------10

صدر اليوسفية------------- 2

كرادة مريم----------------7

ناحية الرشيد--------------3

سكنة جانب الرصافة -------10

محافظة بابل---------------2

محافظة ديالى --------------1



الشفاء: 670.. الوفيات: 5 وبلغ عدد الاصابات 1009 موزعة كالآتي:ابو دشير ----------------41ابو غريب ---------------44الاسكان----------------11الاعلام-----------------20البياع------------------24التاجي-----------------20التراث------------------8الحارثية-----------------4الحرية-----------------38الخطيب ----------------15الدورة------------------63الدولعي -----------------12الرحمانية---------------- 18السيدية -----------------23الشالجية ----------------29الشرطة الخامسة----------13الشرطة الرابعة ------------10الشعلة ------------------50الصالحية----------------- 6الطارمية -----------------13الطوبجي---------------- 24العامرية -----------------25العطيفية---------------- 25العلاوي ------------------10الغزالية------------------44القادسية----------------- 18الكاظمية -----------------58اللطيفية------------------9المحمودية---------------42المنصور -----------------30المواصلات----------------5الوشاش ------------------12اليرموك ------------------19اليوسفية -----------------2جكوك-------------------14حي الجامعة-------------- 28حي الجهاد----------------32حي الخضراء -------------22حي العامل---------------33حي العدل--------------- 28حي الفرات---------------6سبع البور ----------------10سويب-------------------16شارع حيفا---------------10صدر اليوسفية------------- 2كرادة مريم----------------7ناحية الرشيد--------------3سكنة جانب الرصافة -------10محافظة بابل---------------2محافظة ديالى --------------1الشفاء: 670.. الوفيات: 5