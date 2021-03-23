صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لليوم الثلاثاء

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، موقفها الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اجراء 1289 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت الإصابات الجديدة 452، فيما تماثل للشفاء 518 مصاباً، وقابل ذلك تسجيل وفاة واحدة خلال المدة المذكورة".
وأضاف البيان، أنه "من بين الإصابات الجديدة 5 من منتسبي دائرة صحة النجف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي":
مجموع الإصابات الكلي: 43249
مجموع حالات الشفاء: 36298
مجموع الوفيات: 408
مجموع الحالات تحت العلاج: 6543
مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3435