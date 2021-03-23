صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لليوم الثلاثاء

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اجراء 1289 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت الإصابات الجديدة 452، فيما تماثل للشفاء 518 مصاباً، وقابل ذلك تسجيل وفاة واحدة خلال المدة المذكورة".وأضاف البيان، أنه "من بين الإصابات الجديدة 5 من منتسبي دائرة صحة النجف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي":مجموع الإصابات الكلي: 43249مجموع حالات الشفاء: 36298مجموع الوفيات: 408مجموع الحالات تحت العلاج: 6543مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3435