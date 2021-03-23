الموقف الوبائي: 4494 حالة موجبة و 30 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "سجلت 4494 إصابة جديدة، مقابل 4125 حالة شفاء، و 30 حالة وفاة بالفيروس".